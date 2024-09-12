«Синие воротнички» становятся «золотыми»

Строительные компании и сфера услуг стали самыми уязвимыми из-за дефицита кадров. По данным Высшей школы экономики, за первый квартал 2024-го российские компании наняли 400 тыс. дополнительных сотрудников. Кварталом ранее показатель составлял 200 тыс. Активнее других наем осуществляли производства пищевых продуктов, одежды, химических веществ и «готовых металлических изделий». В то же время на предприятиях, занятых строительством, а также перевозкой пассажиров и грузов, заметили, что искать кадры стало труднее. Вывод сделан в том числе на основе данных Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Речь в первую очередь об отраслях, где трудятся «синие воротнички». Авторы исследования отмечают, что в этих индустриях занята половина всех работников корпоративного сектора экономики. Кадровая ситуация, впрочем, в них неодинакова, рассказала “Ъ FM” один из авторов доклада, директор Центра статистики труда и зарплаты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Анна Демьянова: «Занятость в организациях продолжила расти и выросла за квартал на 400 тыс. человек, почти на 1%, это довольно много. В предыдущем квартале показатель составил только 220 тыс. человек.

С одной стороны, здесь, конечно, есть фактор сезонности. Наибольший рост мы фиксируем именно в обрабатывающих производствах, а также в электроэнергетике. С другой стороны, открывается большое число вакансий. Это сейчас происходит на фоне развития экономики, изменения ее структуры, необходимости обеспечения технологического суверенитета.

Наблюдается плохая реализация планов по найму в организациях, оказывающих услуги в сфере пассажирского транспорта, розничной торговли и в строительных компаниях. На это действует сдерживающий фактор со стороны предложения труда и неблагоприятная демографическая ситуация. Сейчас фиксируется сокращение притока трудовых мигрантов, и есть проблемы несоответствия некоторых навыков работников к требованиям рабочих мест. Это все и приводит к такому дисбалансу».

Российскому рынку по разным данным сейчас не хватает от 2,5 млн до 5 млн «синих воротничков». За прошлый год рост их зарплат, как выяснил HeadHunter, обогнал средний рост окладов по экономике. Но для соискателей этого оказалось недостаточно, писал “Ъ”. По данным площадки Talantix, сейчас в топ-10 специалистов, которые чаще других отвергают предложения о работе из-за зарплаты, половину составляют именно представители рабочих профессий, такие как начальники смен и операторы производственных линий.

При этом возможности бизнеса удерживать таких специалистов не бесконечны, объясняет профессор Финансового университета Александр Сафонов: «Мы вряд ли увидим такие же темпы роста заработной платы в 2025 году, как это было в 2023-м. Центральный банк, увеличив стоимость кредитования, ограничивает возможности развития определенных отраслей. Потому что инвестиции идут не только в основной капитал, но в том числе и в заработную плату.

Эти инвестиции двоякого характера: если вы приобретаете более современное оборудование, то приглашаете более высококвалифицированного специалиста. Если у вас растут издержки на пополнение оборотного капитала, на закупку того же самого сырья, то приходится чем-то жертвовать. В 1990-х годах, когда была высокая инфляция, безумная стоимость кредитов, работодатели экономили на заработной плате. Формировались огромные задолженности, и зарплата росла очень медленно, медленнее, чем были темпы инфляции.

Баланс приходит следующим образом: либо работодатель отчаивается искать кого-либо и перераспределяет задачи между персоналом, который у него есть, либо выходит из гонки. К 2025 году решение по учетной ставке в некоторых случаях скажется на ограничении объема производства, но в первую очередь это почувствует на себе строительство. Бизнес будет вынужден переходить к режиму экономии, сокращению персонала, может быть, это скажется и на качестве товаров и услуг.

Понимание престижности профессии не означает желание ее осваивать. Во-первых, резко подорожало высшее образование, во-вторых, молодежь переходит в колледжи, чтобы впоследствии заниматься какими-то видами деятельности, не связанными с производством. У нас традиционно, к сожалению, процент трудоустройства после получения образования по специальности в колледже значительно ниже, чем после высших учебных заведений».

По данным ВЦИОМа, за последние три года престиж рабочих профессий у россиян вырос втрое: с 5% до 17%, исследование приводят «Ведомости». 9% россиян считают работу на заводе, к примеру, слесарем, токарем или сварщиком наиболее доходной профессией в стране. В прошлом году так думало 8% респондентов, а в 2021-м — 6%.

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Елизавета Скобцова