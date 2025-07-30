Спрос на российском рынке авто меньше предложения в 2,5 раза

В России сохраняется затоваренность на рынке автомобилей. Доступность авто в 2,5 раза превышает спрос у населения. Гендиректор компании «Рольф» Светлана Виноградова рассказала в интервью «Ъ», что сейчас на российском рынке продается 2,3 млн автомобилей при спросе на 1,1 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«На 1 января в России было порядка 700 тыс. автомобилей, которые перешли с прошлого года. Если сложить планы всех автопроизводителей, официально представленных на рынке,— это 1,6 млн автомобилей плюс сток в 700 тыс. Итого 2,3 млн машин. Мой прогноз по рынку, и пока он подтверждается,— 1,10–1,15 млн новых машин»,— сказала госпожа Виноградова.

По ее прогнозам, в следующем году затоваренность рынка сохранится и «мы и в следующий год пойдем с большими стоками машин этого года».

Подробнее читайте в интервью Светланы Виноградовой.