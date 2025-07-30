Прибыль РЖД по РСБУ за первое полугодие сократилась почти в 23 раза

РЖД отчиталась по РСБУ о чистой прибыли 2,7 млрд руб. за первое полугодие 2025 года. Это на 22,6 раз меньше, чем прошлогодний показатель в 61,8 млрд руб., следует из отчетности компании.

Выручка РЖД с января по июнь составила 1,537 трлн руб., что на 10,7% больше, чем в аналогичный период в прошлом году. Валовая прибыль выросла на 12,4% и достигла 323,5 млрд руб.

В апреле компания отчитывалась о чистой прибыли по РСБУ 13,25 млрд руб. за первый квартал. Это на 6% больше аналогичного периода прошлого года. Выручка РЖД увеличилась на 12,6%, составив 773,2 млрд руб. Совокупный финансовый результат компании достиг 38,07 млрд руб. против 23,14 млрд руб. за отчетный период 2024 года.