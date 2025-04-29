Чистая прибыль РЖД по РСБУ составила 13,25 млрд руб. в I квартале 2025 года

Чистая прибыль ОАО РЖД по РСБУ выросла до 13,25 млрд руб. в I квартале 2025 года. Это на 6% больше аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка РЖД увеличилась на 12,6%, составив 773,2 млрд руб.

Совокупный финансовый результат компании достиг 38,07 млрд руб. против 23,14 млрд руб. за отчетный период 2024 года. Прибыль от продаж РЖД составила 110 млрд руб. (+31,1%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 12,2% — до 19,3 млрд руб.

В конце декабря совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу на текущий год, ее сумма — 890,9 млрд руб. Большая часть денег пойдет на обновление инфраструктуры, включая ремонт 4,5 тыс. км путей, замену устройств автоматики, электроснабжения и связи, а также меры транспортной безопасности.

Подробности — в материале «Ъ» «ОАО РЖД подвели смежники».