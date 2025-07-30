Экс-главе минтранса Самарской области грозят новые обвинения

Как стало известно «Ъ-Волга», бывший глава самарского минтранса Иван Пивкин может стать фигурантом нового уголовного дела. Как рассказал источник в правоохранительных органах, оно связано с распределением подрядов на строительство и содержание транспортной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Следствие располагает материалами о грубейшем злоупотреблении регионального ведомства в этой сфере, когда его возглавлял господин Пивкин с 2012 года до августа прошлого года. Ведется расследование.

В настоящее время экс-чиновника судят по обвинению в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Силовики задержали экс-главу регионального минтранса в его рабочем кабинете в июне 2024 года. Тогда же Ивана Пивкина арестовали. По версии следствия, в сентябре 2023 года бывший чиновник незаконно поручил признать победителем аукциона на ремонт автодороги Самара — Новокуйбышевск ООО «Амонд», хотя тендер должно было получить ПАО «ДОРИСС». Компания подала жалобу в региональное УФАС, и итоги торгов были отменены. Победителем признали фирму «ДОРИСС», с которой заключили контракт на сумму более 1 млрд руб.

На очередном заседании Октябрьского районного суда Самары по делу экс-главы регионального минтранса, которое запланировано на 1 августа, могут перейти к прениям сторон.

Евгений Чернов