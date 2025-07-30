Акции «Ленты» достигли исторического максимума

Акции ритейлера «Лента» выросли на 3,7% — до рекордных 1566,5 руб. за бумагу. По состоянию на 15:00 мск показатель замедлил рост на уровне 1,56%. Одна акция стоит 1534 руб., следует из данных Мосбиржи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

В прошлом месяце акции компании выросли на 4%, до 1532 руб. Показатели начали расти на фоне сообщений о продаже гипермаркетов «Магнита». «Лента» считается главным кандидатом на их приобретение. По мнению экспертов «Т-Инвестиций», акции ритейла сохранят положительную динамику и подорожают до 1700 руб.

В отчете за 2024 год компания сообщила, что выручка выросла на 44,2%, до 888,3 млрд руб., а EBITDA увеличилась в 2 раза, до 68,1 млрд руб.

По данным опроса «Ъ», акции «Ленты» вошли в список 15 перспективных российских инвестиционных компаний. Среди них также есть SberCIB, Freedom Finance Global, «БКС Мир инвестиций», «Финам», «Цифра брокер».