Интерьеры лепят заново

Капитальный ремонт и реставрационные работы в здании Литературного музея им. Горького в Нижнем Новгороде планируется завершить до конца 2025 года. Здание закрыто на ремонт с 2019 года, с того времени в нем произошел пожар и первый подрядчик — ООО «АВК Групп» из Санкт-Петербурга — ушел с объекта. не выполнив обязательств. По словам главы города Юрия Шалабаева, новый подрядчик (ПРК «Гемера») движется в графике, нареканий к его работе нет. Реставраторы говорят, что самым сложным в работе было восстановление пострадавших от огня деревянных конструкций и элементов гипсовой лепнины. В ближайшее время реставраторы планируют перейти к восстановлению паркетных полов и чистовой отделке. Одновременно с этим администрация города пытается вернуть 114 млн руб., выплаченных предыдущему подрядчику, которого уже успели признать банкротом.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Аварийно-восстановительные работы в здании Литературного музея — филиала МБУК «Государственный музей А. М Горького» в Нижнем Новгороде завершены на 100%. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев. По его словам, также на 90% восстановлена лепнина и на 80% — стены. Завершаются подготовительные работы к чистовой отделке. Продолжается реставрация тканевых и дубовых интерьеров. Часть работ происходит на месте, часть — в реставрационных мастерских.

Как писал «Ъ-Приволжье», музей расположен в здании объекта культурного наследия «Дом В. М. Бурмистровой с интерьером». Ремонтные работы в музее начались в 2019 году, а годом позже в здании произошел пожар. После этого подрядная организация ООО «АВК Групп» из Санкт-Петербурга отказалась от выполнения обязательств и ушла с объекта. В январе 2024 года Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода заключило контракт с московским ООО «ПРК "Гемера"» на проведение капитального ремонта и реставрационных работ в здании на 365 млн руб.

По словам Юрия Шалабаева, новый подрядчик идет в графике и планирует завершить работы в конце текущего года.

«Работа ювелирная и специально торопиться не нужно, чтобы не навредить результатам. Реставраторы восстанавливают не только то, что было утеряно во время пожара, но и то, что не смогли сохранить в советское время. В частности, в будуаре лепнина на стенах восстановлена по документам и фотографиям, — рассказал глава города. По его словам, с наступлением тепла продолжится работа по ремонту фасадов здания, благоустройству внутренней дворовой территории и террасы.

«Возможно, что какие-то организованные группы смогут попасть в музей до окончания реставрационных работ, но обещать это не буду», — отметил господин Шалабаев.

По словам специалиста по обследованиям и реставрационным технологиям ООО ПРК «Гемера» Дмитрия Львова, самым сложным этапом в ходе ремонта и реставрации здания стали работы с деревянными конструкциями. «Это бревенчатая конструкция с вентилируемым фасадом, которая стоит на каменном подклете. Для конца XIX века — это редкое явление. В ходе работ нам нужно было восстановить прогоревшие части стен и кровли и не развалить при этом монолитный фасад. Мы это сделали, сохранив подлинные балки, перекрытия, накаты, бревна. За основу был взят опыт, разработанный НИИ „Спецпроектреставрация“ для Кижей. Мы адаптировали старое дерево и "новое" старое дерево, которое находили в разных местах, где только можно», — рассказал господин Львов.

Он также рассказал, что температурное воздействие от пожара оказало негативное воздействие на гипсовую лепнину, которая пришла в плачевное состояние. Кроме того, при тушении пожара помещения залили водой и по ним пошла черная плесень. Реставраторам пришлось раскрывать все деревянные конструкции и обрабатывать специальными составами. Все, что можно было демонтировать, сняли и отправили в сушильные камеры.

«Сейчас по плану перед нами стоит задача уйти от черновых работ по лепному декору и перейти к полам и паркетам. После того, как они будут сделаны и закрыты, начнется завершающая фаза — отделочные и позолотные работы. Думаю, что мы уложимся в отведенные нам сроки, если не будет никаких сюрпризов»,— уверен господин Львов.

В свою очередь заведующая Литературным музеем Елена Агафонова рассказал, что после окончания ремонта в цокольном этаже музея, где раньше размещалось фондохранилище, будет организована литературная гостиная. Также экспозицию разместят в сейфовой комнате.

«Есть еще интересные подвальные помещения, мы планируем спускаться туда с посетителями. Задействуем и часть музейного двора. Думаем над интерактивными экспозициями», — подытожила госпожа Агафонова.

Отметим, что одновременно с проведением реставрационных работ в здании музея нижегородская мэрия пытается взыскать средства, выплаченные ушедшему с объекта ООО «АВК-Групп». Всего по контракту компании выплатили 138,6 млн руб. В июне 2023 года арбитражный суд Нижегородской области принял решение взыскать с компании 114,3 млн руб. неосновательного обогащения и 9,2 млн руб. неустойки за просрочку при выполнении работ.

По словам Юрия Шалабаева, позже компания была признана банкротом и администрация города стоит в очереди на взыскание средств.

Андрей Репин