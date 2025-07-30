Чистая прибыль «Интер РАО» в первом полугодии снизилась более чем на 30%

Чистая прибыль энергетической компании «Интер РАО» (MOEX: IRAO) за первые шесть месяцев 2025 года составила 13,7 млрд руб. Это на 31,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года — 20 млрд руб., следует из отчета группы.

Выручка компании увеличилась за это время на 18,3% — до 24 млрд руб. Убыток от продаж вырос на 6,7% и составил 3,67 млрд руб.

«Интер РАО» управляет активами в России, странах СНГ и Европы. Компания занимается производством и сбытом электрической и тепловой энергии, проектированием и строительством энергообъектов, а также предоставляет инженерные услуги. Группа «Интер РАО» обеспечивает более 17% поставок электроэнергии на российском рынке.