Семьям погибших при атаке БПЛА на Сочи выплатят по 500 тыс. рублей
Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что семьям погибших при атаке БПЛА 24 июля выплатят по 500 тыс. руб. Пострадавшие с тяжелыми ранениями получат по 200 тыс. руб., с легкими — по 50 тыс. руб. Средства на выплаты будут выделены из благотворительного фонда «Скорей добрей».
Господин Прошунин также поручил администрации пошагово сопровождать пострадавших при оформлении федеральных компенсаций в рамках уголовного дела о теракте, расследуемого СКР.
При атаке БПЛА на Адлерский район Сочи погибли две женщины — сотрудницы поездной бригады РЖД. В момент удара они ехали на автомобиле к месту отдыха после рабочей смены. Ранения получили 13 человек, из них четверо госпитализированы.