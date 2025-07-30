Основан в 1991 году. Портфель включает более 30 автомобильных брендов, в том числе Audi, Belgee, Geely, BMW, Chery, Chrysler, Evolute, Exeed, Ford, Genesis, Haval, Hyundai, Jaguar, Jeep, Land Rover. Занимается продажей мотоциклов под марками Benda, Benelli, Qjmotor, Hisun. Сегодня 121 шоурум «Рольф» работает в Москве, Санкт-Петербурге, Серпухове и Краснодаре.

По итогам 2024 года «Рольф» занимает первое место в рейтинге дилеров по суммарной выручке «Автобизревю» с показателем 283,77 млрд руб. По объему продаж новых машин за прошлый год, по данным издания, холдинг находится на четвертом месте среди дилеров с показателем 32,92 тыс., по продаже автомобилей с пробегом — на первом месте (63,12 тыс.). В сентябре 2024 года активы «Рольфа», переданные в 2023 году по указу президента РФ Владимира Путина во временное управление Росимущества, приобрел глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.