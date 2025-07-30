Виноградова Светлана Викторовна

Родилась 12 мая 1968 года в городе Одинцово-10 (сейчас — Власиха) Московской области. Окончила Российский государственный социальный университет по специальности «экономист» (финансы и кредит), имеет степень MBA Высшей школы экономики.

В 1994 году начала карьеру в компании «Рольф» с позиции оператора сервис-бюро. С 2003 года занимает руководящие должности, с 2017 года — генеральный директор группы компаний «Рольф».

Замужем. Имеет взрослую дочь и двое внуков. Увлекается путешествиями и литературой.