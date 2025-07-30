В Госдуме объяснили блокировку Speedtest «реальной угрозой» для России

Сервис мониторинга качества сети Speedtest, которым владеет американская компания Ookla, собирает чувствительные технические данные о работе сетей. Эта информация могла попасть в распоряжение иностранных спецслужб, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Антон Немкин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Депутат Госдумы Антон Немкин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Ограничение доступа к Speedtest — это не формальность,— сказал господин Немкин «РИА Новости». — Речь идет о реальной угрозе для безопасности российской телеком-инфраструктуры».

О блокировке приложения сегодня «Ъ» сообщили в Роскомнадзоре. Speedtest используют операторы связи и провайдеры для внутренней статистики. Вместо Speedtest в РКН порекомендовали использовать приложение «ПроСеть» на ОС Android.