В Госдуме объяснили блокировку Speedtest «реальной угрозой» для России
Сервис мониторинга качества сети Speedtest, которым владеет американская компания Ookla, собирает чувствительные технические данные о работе сетей. Эта информация могла попасть в распоряжение иностранных спецслужб, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
Депутат Госдумы Антон Немкин
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Ограничение доступа к Speedtest — это не формальность,— сказал господин Немкин «РИА Новости». — Речь идет о реальной угрозе для безопасности российской телеком-инфраструктуры».
О блокировке приложения сегодня «Ъ» сообщили в Роскомнадзоре. Speedtest используют операторы связи и провайдеры для внутренней статистики. Вместо Speedtest в РКН порекомендовали использовать приложение «ПроСеть» на ОС Android.