Роскомнадзор заблокировал Speedtest

Доступ к сервису мониторинга качества сети Speedtest ограничен «в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи» и российского сегмента интернета. Об этом «Ъ» сообщили в Роскомнадзоре.

Специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования разработали приложение «ПроСеть» — отечественное решение для проверки скорости передачи данных, уровня мобильного сигнала и доступности интернет-ресурсов для устройств на ОС Android. Приложение можно скачать из Rustore.

30 июля «Ъ» обнаружил, что доступ к популярному международному сервису мониторинга сети Ookla Speedtest ограничен. Его используют операторы связи и провайдеры для внутренней статистики.

Алексей Жабин