Стоимость распредцентра Wildberries в Орловской области выросла до 9 млрд рублей

Инвестиции в строительство распредцентра Wildberries в Орловской области выросли с 7,5 млрд руб. до 9 млрд руб. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил губернатор Андрей Клычков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Глава региона рассказал, что компания должна начать реализацию проекта в четвертом квартале 2025 года.

«Сейчас мы уже им выставили требование: либо начать работу, либо отдать земельный участок. Они сказали, что будут начинать работать. У нас на этот участок есть трое желающих»,— прокомментировал господин Клычков ситуацию.

В пресс-службе облправительства и в самой компании не смогли пояснить «Ъ-Черноземье» причину роста стоимости проекта.

О возможности строительства распредцентра Wildberries за 7,5 млрд руб. в Орловской области стало известно в 2022 году. Тогда власти Белгорода сообщали, что компания рассматривает вариант строительства логистического хаба «на перспективу», выбирая локацию между Белгородской и Орловской областями. В марте 2024 года Wildberries арендовала в Орловской области участок земли площадью более 303 га для проекта. В начале июля этого года в пресс-службе компании рассказали «Ъ-Черноземье», что «сохраняют планы» по запуску складского комплекса в Орловской области. Сроки ввода в эксплуатацию там предпочли не раскрывать.

Вчера стало известно, что в индустриальном парке «Котовск» в Тамбовской области запущена первая очередь логистического центра X5 Group.

Ульяна Ларионова