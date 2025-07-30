Италия назвала провокацией включение президента Маттареллы в «список русофобов»

Посла России в Италии Алексея Парамонова вызвали в МИД республики. Причиной послужило внесение президента республики Серджо Маттареллы в список авторов русофобских заявлений.

«Министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни распорядился вызвать посла Российской Федерации в Италии, чтобы выразить протест против включения президента республики Серджо Маттареллы и других должностных лиц Итальянской Республики в список предполагаемых "русофобов"»,— говорится в сообщении итальянского внешнеполитического ведомства.

В МИД Италии заявили, что считают «включение главы государства в этот список провокацией против республики и итальянского народа».

На прошлой неделе на официальном сайте МИД России появился раздел «Примеры использования "языка ненависти" в отношении России и русофобских высказываний политиков и общественных деятелей иностранных государств». Там опубликованы заявления западных и украинских политиков. Среди них — высказывания президента Италии Серджо Маттареллы, генсека НАТО Марка Рютте, президента Финляндии Александра Стубба, канцлера Германии Фридриха Мерца и других официальных лиц.

Анастасия Домбицкая