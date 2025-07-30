Печатная «Учительская газета» прекратила существование

Печатное издание «Учительская газета» прекратило выпуск. Главный редактор Арслан Хасавов сообщил, что такое решение было принято из-за конфликта вокруг использования названия и символики газеты, ставшего причиной досудебной претензии.

Педагогическое издание начало выходить в 1924 году при участии Надежды Крупской. С 1991 года «Учительская газета» стала независимым изданием. Тогда же было создано акционерное общество, которое продолжило издание газеты после распада СССР. С середины 90-х годов АО «ИД ''Учительская газета''» находилось на стадии банкротства из-за хозяйственных споров, связанных с использованием имущества редакции. На этом фоне в 2024 году выпуск печатного издания был прекращен. Но в марте 2024 года главный редактор Арслан Хасавов перезапустил газету на новой платформе. В 2025 году Союз журналистов России наградил редакцию газеты «Золотым пером России».

Сейчас свидетельство о регистрации «Учительской газеты» прекращено, а раздел сайта с архивом номеров удален. Остатки тиражей, которыми располагает редакция, подлежат уничтожению, говорится в заявлении редакции. Последний выпуск «Учительской газеты» вышел 24 июня.

По словам Арслана Хасавова, досудебная претензия связана с «формальными претензиями к названию, символике, отдельным авторам и материалам» редакции. «Мы сделали все, чтобы решить конфликт мирно. И сегодня — наше последнее слово — с целью уладить все противоречия в досудебном порядке»,— написал главред в соцсетях.

Полина Мотызлевская