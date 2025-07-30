ИД «Учительская газета» утверждает, что закрылся «клон» издания

В редакцию «Ъ» поступило обращение от лица главного редактора «Учительской газеты» Никиты Чудина. Он утверждает, что информация о закрытии печатного издания не соответствует действительности. По его словам, закрылся клон издания, а сама газета продолжает выпускаться, прямо сейчас редакция готовит новый номер.

«Учительская газета» начала выходить в 1924 году при участии Надежды Крупской. С 1991 года «Учительская газета» стала независимым изданием. Тогда же было создано акционерное общество, которое продолжило издание газеты после распада СССР.

В марте 2024 года журналист Арслан Хасавов сообщил, что выпуск печатного издания прекращен из-за банкротства АО «ИД ''Учительская газета''». Тогда же господин Хасавов заявил о перезапуске газеты на новой платформе.

30 июля Арслан Хасавов заявил в соцсетях, что выпуск печатного издания прекращен из-за конфликта вокруг использования названия и символики газеты, ставшего причиной досудебной претензии.

Никита Чудин утверждает, что издаваемая господином Хасавовым газета является клоном настоящей «Учительской газеты». «Арслан Хасавов был уволен с поста главного редактора ''Учительской газеты'' в 2024 году, после чего создал ее клон, в связи с чем получил досудебную претензию, так как использовал без разрешения правообладателя фирменное наименование, коммерческое обозначение, дизайнерские макеты и архивные материалы»,— говорится в обращении, поступившем в «Ъ».

По словам господина Чудина, издательский дом предложил господину Хасавову «решить этот вопрос мирным путем, чтобы не порочить честь и достоинство столетней истории» газеты.

Полина Мотызлевская