Чистая прибыль НОВАТЭКа по МСФО в первом полугодии сократилась на 34%

Чистая прибыль газодобывающей компании НОВАТЭК (MOEX: NVTK) по МСФО за первые шесть месяцев 2025 года составила 225,7 млрд руб., следует из пресс-релиза компании. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель уменьшился на 34% — с 341,7 млрд руб.

Прибыль компании без учета курсовых разниц снизилась на 16,9% — с 285,6 млрд руб. до 237,1 млрд руб. Выручка НОВАТЭКа при этом выросла на 6,9% — до 804,3 млрд руб. Нормализованная EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий уменьшилась на 1,8% — до 471,8 млрд руб.

Операционные расходы компании составили 628,4 млрд руб. Чистый долг сократился на 23% — до 108,4 млрд руб.

НОВАТЭК — одна из крупнейших газодобывающих компаний в России. Главные акционеры — основатель компании Леонид Михельсон, предприниматель Геннадий Тимченко и ПАО «Газпром».