Кандидаты от ЛДПР и СЗРП подали документы на выборы главы Иркутской области

Еще два кандидата на пост губернатора Иркутской области подали документы в избирательную комиссию региона.

От партии ЛДПР выступил первый замглавы Ушаковского муниципального образования Иркутского района Виктор Галицков, от «Справедливой России – За правду» — председатель совета областного отделения партии Лариса Егорова.

Как писал «Ъ-Сибирь», первым в избирком документы подал действующий глава Приангарья Игорь Кобзев («Единая Россия»). Прием документов от кандидатов завершится 30 июля в 18:00 по местному времени.

Выборы губернатора Иркутской области состоятся с 12 по 14 сентября.

Александра Стрелкова