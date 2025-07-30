«Дон-строй» повторно взялся за обновление набережной в воронежском Павловске

Администрация Павловска Воронежской области повторно заключила контракт на благоустройство набережной реки Дон с местным ООО «Дон-строй». Компания была единственным участником конкурса, не стала снижать начальную цену контракта в 115,9 млн руб. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Победителю торгов предстоит благоустроить два участка площадью 200 кв. м и 28,4 тыс. кв. м в районе улицы Пристань. Там должно появиться общедоступное городское пространство с рекреационными и пешеходными зонами, автомобильными проездами, инженерными коммуникациями. Будет проложено дорожное покрытие, оборудовано освещение, установлены малые архитектурные формы и наружные сети водоснабжения и канализации, выполнено озеленение. Работы необходимо завершить до 1 ноября 2025 года.

В начале апреля с «Дон-строем» уже заключали аналогичный контракт по цене 111,2 млн руб. Согласно порталу госзакупок, в конце июня его расторгли по соглашению сторон. Работы начаты не были.

По данным Rusprofile, ООО «Дон-строй» было зарегистрировано в воронежском Павловске в августе 2010 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Директор и единственный владелец — Владимир Калинин. Он также владеет местным ООО «Управляющая компания "Дон"» и руководит воронежским ООО «Донстрой» (принадлежит Ксении Калининой) с аналогичным видом деятельности. 2024 год «Дон-строй» закончил с выручкой 1,5 млрд руб. и чистой прибылью 20 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 1,5 млрд и 12 млн руб. С июля 2011 года компания получила 371 госконтракт на 12,6 млрд руб. в сумме.

Проект «Легенды Дона» стал одним из четырех победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя РФ в 2024 году. Общая финансовая поддержка Воронежской области из федерального бюджета на реализацию всех выбранных проектов в 2025–2026 годах составит 320 млн руб.

Алина Морозова