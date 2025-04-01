«Дон-строй» благоустроит набережную в воронежском Павловске за 111 млн рублей

Подряд на первый этап благоустройства набережной в воронежском райцентре Павловск достался местному ООО «Дон-строй» за 111,2 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Конкурс по выбору подрядчика для этих работ не состоялся, поскольку на него поступила только заявка «Дон-строя». Тем не менее, комиссия решила заключить контракт с единственным участником, согласно его ценовому предложению, равному начальной цене.

В рамках этого этапа планируется благоустроить два участка площадью 200 кв. м 28,4 тыс. кв. м в районе улицы Пристань. Здесь должно появиться общедоступное городское пространство с рекреационными и пешеходными зонами, автомобильными проездами, инженерными коммуникациями. Будет проложено дорожное покрытие, оборудовано освещение, установлены малые архитектурные формы и наружные сети водоснабжения и канализации, выполнено озеленение. Работы необходимо завершить до 1 ноября 2025 года.

Автор проектной документации — ООО «Вофф-дизайн», компания получила контракт через аукцион в прошлом году за 1,5 млн руб.

Проект «Легенды Дона» стал одним из четырех победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя РФ в 2024 году. Общая финансовая поддержка Воронежской области из федерального бюджета на реализацию всех выбранных проектов в 2025–2026 годах составит 320 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Дон-строй» было зарегистрировано в воронежском Павловске в августе 2010 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Директор и единственный владелец — Владимир Калинин. Выручка в 2023 году — 1,5 млрд руб. чистая прибыль — 12 млн руб. С июля 2011 года компания получила 312 госконтрактов на 10,2 млрд руб. в сумме.

На прошлой неделе стало известно, что «Дон-строй» будет благоустраивать парк «Сердце Калача» в воронежском райцентре Калач за 79,5 млн руб.

Алина Морозова