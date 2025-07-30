Лариса Александрова назначена главой администрации Мишкинского района

Главой администрации Мишкинского района выбрали 52-летнюю Ларису Александрову, сообщили «Ъ-Уфа» информированные источники. По их данным, на заседании совета, на котором было принято решение, присутствовал глава Башкирии Радий Хабиров.

Лариса Александрова родилась в 1972 году в Мишкино. С 1994-го по 1998 год работала учителем русского языка и литературы, следующие три года — заместителем директора средней школы. В 2001–2004 году возглавляла районный ЗАГС, в 2004-2015 году — архивный отдел администрации.

С 2015 года госпожа Александрова была заместителем главы администрации Мишкинского района, на этом посту курировала социальные и кадровые вопросы, а затем и внутреннюю политику. В разное время исполняла обязанности главы администрации.

Предыдущий глава районной администрации Павел Трапезников месяц назад перешел на аналогичную должность в Бирский район.

Идэль Гумеров