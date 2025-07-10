SuperJob: сбережений у россиян хватает в среднем на 4 месяца без зарплаты

Большинство россиян в случае потери источников дохода смогут прожить в среднем около четырех месяцев, говорится в результатах исследования SuperJob. При этом 38% респондентов сообщили, что вообще не имеют сбережений.

13% участников опроса заявили, что на сбережениях смогут продержаться только месяц. 24% — 1--2 месяца. 12% опрошенных — от 3 до 6 месяцев, 7% имеют подушку безопасности на 6–12 месяцев. 6% россиян считают, что обеспечены более чем на год.

За личными финансами следят 78% россиян. Из них 59% учитывают доходы и расходы приблизительно, еще 19% ведут детальный учет. 22% не следят за своим бюджетом.

Опрос проводился в 372 населенных пунктах по всей России с 30 июня по 8 июля. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.