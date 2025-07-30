В NASA заявили о намерении поддерживать отношения с «Роскосмосом»

Министр транспорта США и исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи заявил, что, несмотря на разногласия, США продолжают сотрудничество с Россией в космосе. Это заявление прозвучало накануне встречи с главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым.

Господин Даффи подчеркнул, что космос является сферой международного партнерства, где даже при разногласиях можно находить общие точки соприкосновения. Он отметил, что у США и России есть разногласия по конфликту на Украине, но они продолжают сотрудничество, включая работу на Международной космической станции.

«Даже в трудные времена мы не разрываем эти связи. Мы намерены продолжать работу над имеющимися проблемами, но мы рассчитываем продолжать выстраивать союзнические, партнерские и дружеские отношения»,— заявил Шон Даффи (цитата по ТАСС).

Делегация «Роскосмоса» во главе с Дмитрием Бакановым прибыла в США для встречи с представителями NASA. В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что встреча состоится 31 июля и станет первой за восемь лет. Господин Баканов также посетит космический центр имени Линдона Джонсона, производственное подразделение Boeing и корпуса сборки космических аппаратов компании SpaceX.