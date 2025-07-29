83-летний президент Кот-д’Ивуара решил баллотироваться на четвертый срок

Президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара заявил о намерении баллотироваться на выборы в октябре этого года. Это будет четвертый президентский срок 83-летнего политика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Luc Gnago / File Photo / Reuters Фото: Luc Gnago / File Photo / Reuters

«Я подтверждаю участие как кандидат, потому что хочу, чтобы наш любимый Кот-д’Ивуар продолжал оставаться процветающей, мирной и безопасной страной»,— сказал господин Уаттара в видеообращение в соцсети Х.

Господин Уаттара пришел к власти 11 апреля 2011 году. Он победил на выборах, которые прошли после 10-летнего перерыва. Он набрал 54,1% голосов, обогнав действующего тогда президента Лоран Гбагбо.