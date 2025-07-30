Производители еды выступили против законодательного регулирования цен

Минсельхоз попросил несколько крупнейших союзов производителей продуктов оценить возможность законодательных поправок, предусматривающих регулирование цен на овощи, молочные и птицеводческие товары, узнал “Ъ”. Цены, по задумке властей, могут ограничить путем обязательной продажи в рознице 80–90% такой продукции через долгосрочные договора с фиксированными или формальными ценами, либо с помощью установленных властями ценовых диапазонов. Два источника “Ъ” на аграрном рынке говорят, что отраслевые союзы выступили против такой инициативы.

Минсельхоз, как стало известно “Ъ”, направил обращения в Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), Национальный союз производителей плодов и овощей, Национальный союз птицеводов (НСП) и Российский птицеводческий союз (РПС). Гендиректор РПС Галина Бобылева назвала тему сложной, отказавшись от обсуждений. В Плодоовощном союзе вопрос не стали комментировать. В НСП оперативно не ответили.

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов отметил, что организация поддерживает распространение долгосрочных контрактов с понятными условиями. Но в жестком регулировании стоимости и фиксации ценовых коридоров «Союзмолоко» видит риски для инвестиционной привлекательности сектора.

Просчитать и установить цены на такие товары на год вперед сейчас просто невозможно, считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. На себестоимость продукции, по его словам, влияют законодательные инициативы, затраты на электроэнергию, топливо, логистику и другие факторы. Если производителям станет невыгодно работать по установленным ценам, они могут остановить производство, считает эксперт. Один из собеседников “Ъ” на рынке не исключает, что выходом для производителей продуктов питания может стать реализация продукции через собственные оптовые компании: таким образом они смогут вывести себя из-под ограничений.

Подробнее — в материале “Ъ” «Продукты повседневного роста».