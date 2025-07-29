Продукты повседневного роста

Производители продуктов питания подключились к обсуждению законодательных поправок, предусматривающих регулирование цен на наиболее востребованные у покупателей овощи, молочную и птицеводческую продукцию. Их стоимость могут ограничить через обязательную продажу 80–90% продукции в рознице по долгосрочным договорам с фиксированными ценами либо с помощью установленных властями ценовых диапазонов. Выступающие против жесткого регулирования производители будут искать пути обхода этих ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Минсельхоз обратился в Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), Национальный союз производителей плодов и овощей, Национальный союз птицеводов (НСП) и Российский птицеводческий союз (РПС) с просьбой предоставить отзывы на поправки о закреплении на федеральном уровне доли долгосрочных договоров между ритейлерами и поставщиками отдельных видов продукции. Об этом говорится в тексте письма министерства (его копия есть у “Ъ”). Срок предоставления отзывов — до 25 июля.

Два источника “Ъ” на аграрном рынке говорят, что отраслевые союзы выступили против инициативы.

В Минсельхозе и НСП “Ъ” оперативно не ответили. В Минпромторге пояснили “Ъ”, что министерство ведет плановую работу с торговыми сетями по нивелированию волатильности цен, направленную на защиту российских потребителей. Гендиректор РПС Галина Бобылева назвала тему сложной, отказавшись от обсуждений. В Плодоовощном союзе вопрос не комментируют. Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов пояснил “Ъ”, что организация поддерживает развитие долгосрочных контрактов с понятными условиями, но видит риски в жестком регулировании стоимости и фиксации ценовых коридоров. «Такие меры снижают инвестиционную привлекательность сектора»,— отмечает он.

Поправки к закону об основах госрегулирования торговой деятельности Минсельхоз и Минпромторг разрабатывают вместе. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Первый сценарий предполагает, что в будущем году не менее 80% продаж сформируют товары, приобретаемые ритейлерами по прямым долгосрочным договорам. Соглашения с производителями и поставщиками нельзя прекращать в одностороннем досудебном порядке, а пересматривать оговоренные в них фиксированные или формульные (рассчитываемые с учетом различных рыночных показателей и коэффициентов – “Ъ”) цены можно будет не чаще одного раза в год.

В 2027 году минимальный порог продаж товаров по долгосрочным договорам вырастет до 85%, в 2028 году — до 90%.

Сейчас доля долгосрочных контрактов разнится в зависимости от продукта. В Ассоциации компаний розничной торговли ранее отмечали, что по картофелю в июне показатель достигал в среднем 60%, по яйцу — 75%. В «Ленте» “Ъ” пояснили, что доля долгосрочных контрактов в сети превышает 80%, достигая в некоторых категориях 100%.

Второй сценарий поправок жестче. Он предполагает утверждение ценовой комиссией, включающей представителей исполнительной власти и профильных ассоциаций, коридора цен на отдельные виды продукции — минимальную и максимальную отпускную стоимость. Значения должны быть установлены на уровне, сохраняющем рентабельность: авторы рассчитывают сохранить возможности для инвестиций в модернизацию и расширение производства. Продавать по установленным ценам нужно будет не менее 80% продукции.

Перечень товаров, попадающих под регулирование, планируется определить отдельно.

Отраслевой портал Milknews ранее сообщал, что в предварительном списке фигурировали картофель, капуста, морковь, свекла, лук репчатый, яблоки, огурцы, помидоры, яйца, сахар, сырое молоко, сахар-песок и подсолнечное масло. Часть этой продукции ранее привлекала внимание властей из-за выраженного роста стоимости. Например, в мае увеличение цен на овощи «борщевого набора» оценивалось в 57–87% год к году, на картофель — более чем в 2,5 раза (см. “Ъ” от 22 мая). Куриные яйца резко дорожали в 2023–2024 годах, но сейчас прослеживается обратный тренд. Обеспечение стабильности их цен — одна из ключевых целей готовящихся законодательных изменений.

Но в условиях растущих издержек цена не может быть фиксированной либо заключенной в коридор, убежден исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Поставщики и сети, по его мнению, могут утверждать формулу изменения цен, привязанную к критическим параметрам себестоимости, региональным особенностям и т. д. Но эксперт подчеркивает, что речь должна идти о договоренностях сторон, а не о законодательных обязательствах.

Роман Чекушов, замглавы Минпромторга, июнь 2025 года: Цена товара может меняться по всей цепочке: от производителя до розничной точки.

Сейчас невозможно просчитать и установить цены на год вперед, считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. На себестоимость продукции, по его словам, влияют законодательные инициативы, затраты на электроэнергию, топливо, логистику. Если производителям станет невыгодно работать по установленным ценам, они могут остановить производство, считает эксперт. В X5 (сети «Пятерочка», «Перекресток») считают, что длительное фиксирование цен автоматически создает риски для рынка.

Артем Белов предполагает, что альтернативным инструментом могло бы стать использование индекса, позволяющего следить за изменением себестоимости производства сырого молока. Волатильность, по мнению эксперта, могло бы снизить в том числе увеличение объема производства и переработки.

Собеседник “Ъ” в одной из производственных компаний отмечает, что в товаропроводящую цепь также входят один или несколько дистрибуторов, для которых деятельность с принятием поправок может в принципе стать убыточной. Если поставка продукции им изначально осуществляется по верхнему ценовому диапазону, перепродать ее в сети дороже нельзя. Источник “Ъ” не исключает, что производители будут стремиться реализовать продукцию через собственные оптовые компании, выводя себя таким образом из-под ограничений.

Директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев отмечает, что, например, на рынке мяса птицы в рознице реализуется только 60–65% объема. Другими каналами продаж выступают общепит, перерабатывающие компании, бюджетные учреждения и проч. Другой собеседник “Ъ” добавляет, что действие диапазона цен не регулирует розничные наценки сетей. «Это несправедливое и необоснованное ограничение одного сегмента рынка в сравнении с другими»,— считает он.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров