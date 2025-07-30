Выручка «Яндекса» выросла на 33%

«Яндекс» (MOEX: YDEX) сообщил о росте выручки на 33% год к году — до 332,5 млрд руб. во II квартале 2025 года. Однако темпы роста замедляются третий год подряд: в 2023-м показатель увеличивался на 55%, в 2024-м — на 37%. «Ъ» изучил финансовую отчетность «Яндекса» за второй квартал и первое полугодие 2025 года.

В компании акцентируют внимание на абсолютных цифрах, а аналитики связывают тенденцию с насыщением рынка после массового перехода пользователей на российские сервисы.

Ключевые направления:

поиск и портал — рост выручки на 12% (115,3 млрд руб.), доля поиска — 67,5%;

городские сервисы (доставка, e-com) — увеличение на 36% (183,1 млрд руб.);

«Яндекс Плюс» — прирост на 34% (29,7 млрд руб.) благодаря расширению платящей аудитории.

Аналитики связывают замедление с нормализацией рынка после перехода пользователей на российские сервисы в 2022–2023 годах. В компании подчеркивают устойчивость бизнеса, отмечая рекордные абсолютные показатели.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Затяжное торможение».