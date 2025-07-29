Затяжное торможение

Выручка «Яндекса» (MOEX: YDEX) за второй квартал достигла 332,5 млрд руб., увеличившись на 33% год к году. Темпы ее роста постепенно замедляются уже три года подряд, однако в компании настаивают, что стоит обратить внимание на абсолютные показатели. Аналитики считают, что замедление темпов роста в целом отражает рыночную ситуацию: показатели стабилизируются после массового перехода аудитории на российские платформы, пик которого прошел в 2022–2023 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” изучил финансовую отчетность «Яндекса» за второй квартал и первое полугодие 2025 года. Квартальная выручка группы выросла на 33% год к году, до 332,5 млрд руб. Темпы роста показателя снижаются уже три года подряд: во втором квартале 2023 года выручка компании выросла на 55% год к году, 2024-го — на 37%. Скорректированная EBITDA группы во втором квартале 2025 года выросла на 39% год к году. Скорректированная чистая прибыль за период выросла на 34% и составила 30,4 млрд руб.

Снижение темпа роста выручки также наблюдается в полугодовой отчетности.

С января по июнь 2025 года показатель вырос на 34%, до 639 млрд руб. В 2023 году выручка группы за первое полугодие выросла на 55% год к году, в 2024-м — на 38%. Скорректированная чистая прибыль незначительно, но сократилась: на 2%, до 43,2 млрд руб. против 44,3 млрд руб. годом ранее. Скорректированная EBITDA за полугодие составила 114,9 млрд руб., что опережает показатели прошлого года на 35%.

В «Яндексе» отметили, что продолжают демонстрировать устойчивый рост выручки, что отражается в абсолютных показателях.

Выручка подразделения «Поиск и портал» (включает «Поиск», геосервисы, «Браузер» и др.) за второй квартал выросла на 12%, до 115,3 млрд руб., за первое полугодие — на 16%, до 229 млрд руб. Доля «Поиска» на российском рынке достигла 67,5%, число запросов к «Яндексу» увеличилось на 10% год к году. В компании отмечают, что это рекордный рост за последние шесть кварталов. При этом темпы роста рекламной выручки во втором квартале замедлились (44% выручки от сегмента приходится на «Поиск»), уточняется в отчетности группы. На это могло повлиять ограничение бюджетов рекламодателями, считают в компании, хотя в целом операционные показатели бизнеса (расширение инвентаря, рост числа кликов, партнерств) улучшились.

43,1 миллиона составляет аудитория нейросети «Алиса» от «Яндекса» на июль, по собственным данным компании.

Направление «Городских сервисов» («Райдтех», e-com приложения, «Доставка») во втором квартале показало рост, следует из отчетности компании: «При этом выручка сегмента росла быстрее валовой стоимости заказов (GMV)». Так, общая выручка сегмента за период выросла на 36% год к году, до 183,1 млрд руб. Наибольший вклад, как отмечают в «Яндексе», внесли e-com сервисы: подразделение показало рост квартальной выручки на 46% год к году, в том числе за счет продолжающегося перетока пользователей из офлайна в онлайн в бизнесах доставки продуктов и готовой еды.

Направление «Плюс и Фантех» показало по итогам квартала рост выручки на 34%, до 29,7 млрд руб., за первое полугодие — на 46%, до 62,2 млрд руб. Уточняется, что рост обусловлен увеличением на 51% год к году доходов от продаж подписки «Яндекс Плюс» за счет роста платящей базы и среднего дохода на пользователя (ARPU).

Замедление темпов роста выручки «Яндекса» необходимо рассматривать в контексте операционной среды, в которой функционирует эмитент, считает главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян. «За последние три года произошло сокращение деловой активности, износ и устаревание компьютерного оборудования, существенно сузился круг потребителей»,— перечисляет она. При этом, уточняет Анна Авакимян, рекордное значение ключевой ставки не сказалось драматично на показателях компании.

Впрочем, старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Мария Суханова считает, что представленная динамика — это не реальное замедление роста, а скорее нормализация темпа после перетока рекламных бюджетов к локальным игрокам в 2022–2023 годах. Замедление также может быть связано с существенным увеличением масштабов бизнеса «Яндекса», отмечает аналитик «Эйлер Аналитические Технологии» Владимир Беспалов: «Как следствие, каждый год компании нужно расти относительно все более высокой базы сравнения».

Юлия Юрасова, Варвара Полонская