Перед выборами россиян больше всего беспокоит рост цен

Россиян в 2025 году больше всего волнует повышение цен на базовые продукты и услуги ЖКХ, сообщил 29 июля на пресс-конференции в ТАСС председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. В доказательство он сослался на результаты социологических опросов, проведенных партией с 10 по 24 июля в 11 субъектах РФ, где на сентябрь запланированы выборы в региональные парламенты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Всего, по словам господина Миронова, было опрошено 33 тыс. респондентов, и 89,2% из них согласились с тем, что тарифы на ЖКХ «явно завышены». А 84,9% поддержали предложение СРЗП заморозить уровень тарифов как минимум на год, чтобы за это время навести порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве. Что же касается роста цен на продовольственные товары, то лидер СРЗП напомнил о «давнишнем» предложении его партии правительству: утвердить перечень необходимых на каждый день продуктов и установить правило, что торговая наценка на товары из этого списка в любой торговой точке может составлять не более 15% от первой оптовой закупки.

Завершая свое выступление, Сергей Миронов призвал «все-таки думать о людях». «Я не устаю повторять: 80% граждан России поддерживает нашего президента, проведение специальной военной операции. Ну давайте за это скажем им спасибо и начнем наводить порядок и в ценах, и в тарифах. Потому что дальше терпеть такой беспредел нельзя»,— заявил он.

Божена Иванова