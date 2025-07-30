Бренды пока не рвутся в Россию

В первой половине 2025 года на российский рынок вышло семь международных брендов — это на 46% ниже год к году и на 59% по сравнению с тем же периодом 2023 года, подсчитали в консалтинговой компании IBC Real Estate. Из новых зарубежных игроков в России появились, в частности, турецкий fashion-бренд Les Benjamins, итальянская одежная марка Doucal’s и белорусская компания MUA.

Аналитики компании приходят к выводу, что на фоне трансформации потребительского поведения и высокой конкуренции, в том числе со стороны локальных игроков, экспансия иностранных ритейлеров в России продолжается, но более умеренными темпами. Кроме того, ряд международных розничных компаний, которые вышли на российский рынок в 2023 году, начали отказываться от торговых площадей. С января по июнь текущего года они освободили совокупно 6,2 тыс. кв. м в Москве и Санкт-Петербурге, отмечают аналитики IBC Real Estate, прогнозируя по итогам всего 2025 года снижение динамики выхода новых международных брендов на российский рынок на 35% год к году.

Халиль Аминов