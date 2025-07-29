Где ожидается высокий риск лесных пожаров в августе

ФБУ «Авиалесоохрана» (подведомственно Федеральному агентству лесного хозяйства) опубликовало прогноз возникновения природных пожаров в августе 2025 года. Речь идет о территориях, где прогнозируется «повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности».

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Самые высокие риски — на Юге России (в том числе в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, в Краснодарском крае и Астраханской области), на Северо-Западе (включая отдельные части Архангельской и Вологодской областей), а также в Восточной Сибири (на всей территории Республики Тыва, в южной части Новосибирской области).

«Прогноз высоких рисков не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций,— подчеркнули в "Авиалесоохране".— Во многом лесопожарная обстановка зависит от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях, оперативности обнаружения и тушения возникающих лесных пожаров».

По данным ФБУ, к 28 июля в России было ликвидировано 55 лесных пожаров на площади 586 га. На начало 29 июля действовало 87 лесных пожаров общей площадью 18,2 тыс. га.

Иван Буранов