Суд признал ничтожным контракт на переплавку снега в Ярославле

В Ярославле суд признал ничтожным контракт, заключенный МБУ «Горзеленхозстрой» с ООО «Яр-Васанж» на утилизацию снега зимой и постановил вернуть в бюджет 9,9 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Контракт на утилизацию отходов от зимней уборки был заключен в декабре 2023 года. Как установила проверка прокуратуры, цена контракта была завышена благодаря сфальсифицированным коммерческим предложениям. В условия контракта включили услуги по сливу талой воды в канализацию, которые фактически не оказывались. Кроме того, подрядчик не имел лицензии на обезвреживание и размещение отходов.

Прокуратура подала иск в Арбитражный суд Ярославской области, требуя признать контракт недействительным и взыскать необоснованно полученные средства. Суд удовлетворил требования в полном объеме. После вступления решения в силу прокуратура будет контролировать его исполнение.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее было возбуждено уголовное дело в связи с возможным мошенничеством при переплавке снега в Ярославле.

Антон Голицын