Медсестра военного госпиталя в Краснодаре созналась в покушении на мошенничество

Первомайский районный суд Краснодара назначил старшей медсестре 419-го военного госпиталя Елене Мацуевой штраф в размере 50 тыс. руб. за попытку мошенничества в отношении мобилизованного военнослужащего. Уголовное дело против медработника прекращено, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мацуева признала свою вину, возместила ущерб и помогла разоблачить коррупционную схему. Смягчающими обстоятельствами стали ее статус ветерана боевых действий и ветерана труда.

По данным следствия, летом 2024 года сотрудники военной контрразведки ФСБ зафиксировали попытку получения денег от мобилизованного сержанта через посредников. Военнослужащий проходил освидетельствование в военно-врачебной комиссии по состоянию здоровья. Сержанта признали ограниченно годным, однако он сомневался в утверждении решения вышестоящей комиссией и боялся отправки в зону боевых действий. Во время визита в поликлинику другой военный предложил познакомить его с персоналом госпиталя для решения вопроса.

Мацуева согласилась помочь за 100 тыс. руб. плюс определенную сумму военному-посреднику. Медсестра обещала организовать госпитализацию и санаторное лечение, чтобы за время реабилитации решение о категории годности утвердилось и исключило направление в зону СВО. Следствие установило, что Мацуева не могла повлиять на ситуацию и вводила собеседника в заблуждение.

После выявления ФСБ коррупционных схем в госпитале против сотрудников лечебного учреждения и других лиц возбудили уголовное дело.