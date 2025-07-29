Жуан Феликс стал игроком ФК «Ан-Наср»

Саудовский футбольный клуб «Ан-Наср» объявил о подписании контракта с португальским нападающим Жуаном Феликсом. Соглашение рассчитано на два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @AlNassrFC Фото: @AlNassrFC

Ранее форвард представлял лондонский «Челси». Вторую половину прошлого сезона 25-летний форвард провел в аренде в итальянском «Милане». За сезон Жуан Феликс провел 41 матч в обоих клубах, в которых отметился десятью забитыми мячами.

Сообщается, что сумма трансфера составила €30 млн, однако с учетом бонусов «Челси» сможет выручить за игрока до €50 млн. В 2019 году Феликс перешел из лиссабонской «Бенфики» в мадридский «Атлетико» за €126 млн. Этот переход занимает четвертое место в рейтинге самых дорогих футбольных трансферов в истории.

В прошлом сезоне «Ан-Наср» занял третье место в чемпионате Саудовской Аравии. За команду выступает соотечественник Жуана Феликса — пятикратный обладатель «Золотого мяча», форвард Криштиану Роналду. В июне он продлил контракт с «Ан-Насром» до 2027 года.

Таисия Орлова