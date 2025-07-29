Казань и Набережные Челны соединят железной дорогой к 2060 году

Железная дорога, соединяющая аэропорт Казани с Набережными Челнами через Лаишево, Чистополь и Нижнекамск, может появиться к 2060 году. Об этом заявил директор Института пространственного планирования Татарстана Олег Григорьев на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития республики.

По словам Олега Григорьева, маршрут железной дороги уже заложен в генеральный план республики. Она станет продолжением аэропортовой дороги, пройдет через Сокуры, Лаишево, Алексеевское, Чистополь, Чистое Поле, Нижнекамск и завершится в Набережных Челнах. Проект создаст связку между Горьковской и Куйбышевской железными дорогами.

Первый участок дороги планируется построить до Лаишево. Сейчас специалисты работают над трассировкой, чтобы обеспечить железнодорожное сообщение с будущим курортным комплексом «Казань Марина».

Кроме того, Олег Григорьев также сообщил о планах строительства дублера Оренбургского тракта. Новая магистраль начнется на развязке М-12 с Атабаевской дорогой, пройдет мимо объектов «Дорхана» и по краю Столбищ, что обеспечит выезд из Казани на федеральную трассу.

Анар Зейналов