Предприниматели Самарской области привлекли льготное финансирование почти на 900 млн рублей

За шесть месяцев 2025 года предприниматели Самарской области привлекли почти 900 млн руб. на развитие с помощью программ регионального Гарантийного фонда. Об этом сообщает минэкономразвития Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего за полгода профинансировано 172 проекта на 500 млн руб. Гарантийный фонд Самарской области также предоставил 18 поручительств, которые помогли предпринимателям привлечь 392 млн руб.

Региональный институт развития работает с субъектами МСП по двум направлениям. Первое — предоставление льготных микрозаймов до 5 млн руб. по ставкам от 1% до 12% годовых. Второе — предоставляет поручительства для получения кредитов в коммерческих банках.

Руфия Кутляева