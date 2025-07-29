Последний «Котлин»: катамаран «Форт Шанец» спустили на воду в Петербурге

Последний пассажирский катамаран серии «Котлин» с названием «Форт Шанец» спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе ОСК, сообщает пресс-служба Смольного. Всего для курсирования между центром Петербурга и музейно-историческим парком «Остров фортов» сделали шесть подобных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шестой и последний катамаран серии «Котлин», спущенный на воду в Петербурге

Фото: Пресс-служба Средне-Невского судостроительного завода Шестой и последний катамаран серии «Котлин», спущенный на воду в Петербурге

Фото: Пресс-служба Средне-Невского судостроительного завода

Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что инновационные катамараны сделали морской путь самым быстрым и удобным для посещения достопримечательностей Кронштадта. Уникальный проект «Котлин» совместил главные преимущества речных и морских судов. В частности, указанные суда могут проходить под сводами мостов и развивают скорость до 27 узлов.

Первая пара катамаранов проекта — «Форт Кроншлот» и «Форт Петр I» — вышли на линию в 2023 году. Два следующих — «Форт Александр I» и «Форт Тотлебен» — в 2024 году.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пятый катамаран «Форт Обручев» был спущен на воду совсем недавно — в мае 2025 года. Параллельно на Средне-Невском судостроительном заводе осуществляют строительство катамаранов серии «Соммерс», которые предназначены для работы на экскурсионных маршрутах в самом Кронштадте.

Андрей Маркелов