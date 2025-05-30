В Петербурге спустили на воду скоростной пассажирский катамаран «Форт Обручев»

На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация») спустили на воду скоростной пассажирский катамаран «Форт Обручев» проекта «Котлин». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) Санкт-Петербурга.

В церемонии принял участие зампред КППИТ Алексей Яковлев. Он отметил, что строительство современных пассажирских судов открывает большие перспективы для развития туристического потенциала города и позволяет Петербургу сохранять статус морской столицы.

Также, судя по снимкам, опубликованным пресс-службой комитета, катамаран освятили представители РПЦ.

«Форт Обручев» — пятое судно из шести катамаранов проекта «Котлин». Оно будет курсировать между центром Петербурга и «Островом фортов» в Кронштадте. Сейчас на линии работают четыре катамарана этой серии: «Форт Кроншлот», «Форт Петр I», «Форт Александр I» и «Форт Тотлебен».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что между туристическими локациями Кронштадта 30 мая запустят водные прогулки.

Дарья Астанина