Два дома возле мечети Ар-Рахим не будут включать в число памятников культуры

Башкультнаследие решило не включать два здания на Коммунистической улице в Уфе — второй дом усадьбы Разумовых и дом Ерофеевых — в госреестр памятников истории и культуры. Кроме того, оба дома планируется исключить из перечня выявленных объектов культурного наследия. Проекты приказов за подписью начальника Башкультнаследия Салавата Кулбахтина опубликованы на официальном портале республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Чегодаев Фото: Максим Чегодаев

Здания находятся юго-восточнее строящейся мечети Ар-Рахим. В конце прошлого года мэрия Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории, к которой относятся два этих объекта. Согласно документам, дом Ерофеевых и второй дом усадьбы Разумовых вместе с четырьмя другими сооружениями постройки конца XIX — начала XX века подлежат реконструкции.

Как сообщал «Ъ-Уфа», проекты планировки и межевания квартала, разработанные по обращению ООО «Ар-Рахман» (компания аффилирована с депутатом горсовета Русланом Зайнуллиным), предполагают строительство 12 высотных домов.

Идэль Гумеров