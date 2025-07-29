Два дома возле мечети Ар-Рахим не будут включать в число памятников культуры
Башкультнаследие решило не включать два здания на Коммунистической улице в Уфе — второй дом усадьбы Разумовых и дом Ерофеевых — в госреестр памятников истории и культуры. Кроме того, оба дома планируется исключить из перечня выявленных объектов культурного наследия. Проекты приказов за подписью начальника Башкультнаследия Салавата Кулбахтина опубликованы на официальном портале республики.
Фото: Максим Чегодаев
Здания находятся юго-восточнее строящейся мечети Ар-Рахим. В конце прошлого года мэрия Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории, к которой относятся два этих объекта. Согласно документам, дом Ерофеевых и второй дом усадьбы Разумовых вместе с четырьмя другими сооружениями постройки конца XIX — начала XX века подлежат реконструкции.
Как сообщал «Ъ-Уфа», проекты планировки и межевания квартала, разработанные по обращению ООО «Ар-Рахман» (компания аффилирована с депутатом горсовета Русланом Зайнуллиным), предполагают строительство 12 высотных домов.