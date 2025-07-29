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Uzbekistan Airways продлили полетную программу из Перми в Наманган

Полетная программа из Перми в Наманган (Узбекистан) продлена до весны 2026 года. Как следует из расписания аэропорта Большое Савино, летающая по этому маршруту авиакомпания Uzbekistan Airways запланировала рейсы до 22 марта 2026 года.  

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Полеты выполняются раз в неделю, по воскресеньям. Тип воздушного судна — Airbus 320. 

Uzbekistan Airways — государственная компания Республики Узбекистан. Флот перевозчика состоит из воздушных судов Boeing 787, 757, 767 и Airbus 320.