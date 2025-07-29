Uzbekistan Airways продлили полетную программу из Перми в Наманган

Полетная программа из Перми в Наманган (Узбекистан) продлена до весны 2026 года. Как следует из расписания аэропорта Большое Савино, летающая по этому маршруту авиакомпания Uzbekistan Airways запланировала рейсы до 22 марта 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Полеты выполняются раз в неделю, по воскресеньям. Тип воздушного судна — Airbus 320.

Uzbekistan Airways — государственная компания Республики Узбекистан. Флот перевозчика состоит из воздушных судов Boeing 787, 757, 767 и Airbus 320.