Uzbekistan Airways продлили полетную программу из Перми в Наманган
Полетная программа из Перми в Наманган (Узбекистан) продлена до весны 2026 года. Как следует из расписания аэропорта Большое Савино, летающая по этому маршруту авиакомпания Uzbekistan Airways запланировала рейсы до 22 марта 2026 года.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Полеты выполняются раз в неделю, по воскресеньям. Тип воздушного судна — Airbus 320.
Uzbekistan Airways — государственная компания Республики Узбекистан. Флот перевозчика состоит из воздушных судов Boeing 787, 757, 767 и Airbus 320.