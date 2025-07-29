Взятки цвета хаки

Как стало известно “Ъ”, в Краснодаре суд прекратил уголовное преследование Елены Мацуевой, старшей медсестры одного из отделений 419-го военного госпиталя Минобороны РФ. Медсестру обвиняли в покушении на мошенничество в отношении военнослужащего, который опасался отправки в зону боевых действий. Елена Мацуева признала вину и получила судебный штраф. Ее бывших руководителей во главе с экс-начальником госпиталя Владимиром Хмеликом судят за коррупционные преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первомайский районный суд Краснодара по ходатайству следствия назначил Елене Мацуевой, старшей медсестре одного из отделений 419-го военного госпиталя (ФГКУ «419-й ВГ») МО РФ, меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тыс. руб. Уголовное дело в отношении обвиняемой прекращено. Елена Мацуева признала вину, возместила причиненный преступлением вред и способствовала разоблачению коррупционной схемы. Смягчающим вину обстоятельством стало то, что медик является ветераном боевых действий и ветераном труда.

Сотруднице госпиталя инкриминировалось покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Инцидент с участием Елены Мацуевой произошел летом 2024 года, когда сотрудники военной контрразведки ФСБ зафиксировали попытку получения денег через посредников от военнослужащего. Сержант, призванный по мобилизации, имел ряд заболеваний, в связи с чем проходил освидетельствование военно-врачебной комиссией при поликлинике ФГКУ «419-й ВГ».

Мужчина был признан ограниченно годным, но сомневался, будет ли это решение утверждено вышестоящей комиссией, и опасался, что его направят в зону боевых действий. Во время посещения им поликлиники другой военнослужащий, находившийся на стационарном лечении, предложил познакомить сержанта с сотрудниками госпиталя, чтобы те подсказали, как решить вопрос.

Помочь военнослужащему взялась медсестра Мацуева. За это сержант согласился заплатить ей 100 тыс. руб. и еще определенную сумму военнослужащему-посреднику.

По словам медсестры, она могла организовать госпитализацию сержанта, а затем санаторное лечение. За время лечения и реабилитации военного решение о присвоении категории годности должно было утвердиться, что исключило бы его направление в зону СВО. При этом, как установило следствие, госпожа Мацуева никак не могла вмешаться в ситуацию и вводила собеседника в заблуждение.

После того как ФСБ выявила в госпитале коррупционные схемы, в отношении сотрудников лечебного учреждения и других лиц было возбуждено уголовное дело. Расследованием занимался военный следственный отдел Следственного комитета России по Краснодарскому гарнизону. Бывшему начальнику 419-го военного госпиталя Владимиру Хмелику, его заместителю Денису Симанчуку и начальнику поликлиники Леониду Назаренко предъявлены обвинения в получении крупных и особо крупных взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в превышении полномочий, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным “Ъ”, военные медики получали незаконное вознаграждение за фальшивые диагнозы, которые позволяли военным увольняться со службы, а также за другие услуги.

За передачу взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 4 и ч. 5 ст. 291 УК РФ) к уголовной ответственности привлекаются военнослужащие Александр Балашов, Рамазан Раджабов и Евгений Теличко. Посредниками в коррупционных схемах (ч. 3 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) обвинение считает военнослужащего Сергея Богатырева, а также гражданских лиц Эдгара Манукяна и Владислава Филонова.

Дело в отношении Дениса Симанчука, как и в отношении Елены Мацуевой, выделено в отдельное производство: фигурант признал вину. Судебный процесс идет в Краснодарском гарнизонном военном суде. Тот же суд недавно принял к производству дело в отношении остальных фигурантов.

Анна Перова, Краснодар