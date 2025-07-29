Уфимскую активистку Ольгу Комлеву приговорили к 12 годам колонии

Кировский райсуд Уфы вынес приговор экс-активистке местного «Штаба Навального» («Штабы Навального» признаны в РФ экстремистскими и запрещены) Ольге Комлевой. Она признана виновной в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) и распространении фейков о ВС РФ (п. «б, д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и приговорена к 12 годам колонии общего режима. Прокуратура запрашивала для подсудимой 13 лет лишения свободы, сообщил «Ъ-Уфа» ее адвокат Михаил Лаврентьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Комлева у здания суда

Фото: Карина Мамаева, Коммерсантъ Ольга Комлева у здания суда

Фото: Карина Мамаева, Коммерсантъ

Ольгу Комлеву задержали в марте 2024 года. В августе Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов. Вину Ольга Комлева не признает. Ее защита планирует обжаловать приговор.

Венера Хисамова