Средний размер ипотечного кредита сократился до 4,5 млн руб.

Средний размер выданных ипотечных кредитов в июне 2025 года снизился до 4,5 млн руб., сократившись на 2% по отношению к предыдущему месяцу, следует из данных Frank RG. При этом общий объем выданных ипотечных кредитов в июне вырос на 9%, до 323,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Самыми большими остаются ипотечные кредиты на новостройки. Несмотря на снижение их в размере в июне на 4%, до 6,4 млн руб., это заметно выше, чем размер ипотечного кредита на готовые дома и ИЖС (5,1 млн руб., минус 1%), и почти в два раза выше, чем размер кредита на готовые квартиры (3,4 млн руб., минус 6%).

Вместе с тем Frank RG отмечает продолжение снижения средневзвешенных ставок по всем рыночным программам в июне до 24,7–25,8% годовых. Это минимальные значения с октября 2024 года. Наибольшее снижение зафиксировано в сегменте ИЖС — ставка по кредитам сократилась на 2,2 п. п., до 24,9% годовых. Средневзвешенная ставка по «Семейной ипотеке» по итогам июня 2025 года составила 5,99% годовых, тогда как в течение предшествующих 12 месяцев держалась на уровне 6% годовых.

Елена Ванюшина