Бывшему ректору припомнили аренду

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего ректора аграрного университета Зайдина Джамбулатова. По версии правоохранителей, вместе со своим родственником он присвоил более 1 млн руб., поступивших от аренды спортивных объектов, принадлежащих высшему учебному заведению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зайдин Джамбулатов

Фото: ДагГАУ имени М.М. Джамбулатова Зайдин Джамбулатов

Фото: ДагГАУ имени М.М. Джамбулатова

Уголовное дело по факту присвоения средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) было возбуждено на основании материалов проверки исполнения бюджетного законодательства, проведенной сотрудниками городской прокуратуры Махачкалы. Проверка показала, что в 2020 году ректор Дагестанского государственного аграрного университета им. М. Джамбулатова вместе со своим зятем, занимавшим должность начальника по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству, решил присвоить денежные средства от незаконной сдачи в аренду принадлежащих университету спортивных объектов. В надзорном ведомстве фамилии не называют, по данным источников “Ъ”, речь идет об экс-ректоре Зайдине Джамбулатове и Долгате Рамазанове.

Ректор поручил подчиненным, которые не знали о его намерениях, собирать деньги за аренду принадлежащих вузу футбольных полей, баскетбольной и волейбольной площадок, спорткомплекса и спортивного студенческого клуба.

Договоры при этом не заключались, а полученные деньги ежемесячно передавались зятю ректора. Общая сумма похищенных с 2020 года по июнь нынешнего года средств превысила 1 млн руб.

В конце июня стало известно о том, что ректор аграрного университета Зайдин Джамбулатов и несколько сотрудников вуза заподозрены в получении взяток и хищении бюджетных средств. По информации МВД Дагестана, сотрудники Центра по противодействию экстремизму выявили в вузе крупную преступную схему, созданную ректором и сотрудниками администрации. За решение вопросов, связанных с приемом на учебу и сдачей зачетно-экзаменационной сессии, со студентов брали взятки. Упоминалось также составление подложных документов для хищения бюджетных средств.

Подозреваемые были задержаны с поличным при получении взятки за оказание содействия в поступлении в вуз, говорилось в сообщении пресс-службы МВД.

Во время обысков в их служебных кабинетах было обнаружено более 5 млн руб. с пояснительными записками от студентов о предназначении денег (для сдачи сессии, перевода на индивидуальный график обучения и за прием на учебу).

Решался вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Однако сам ректор распространил в соцсетях видеообращение, в котором опроверг факт своего задержания, уточнив, что задержаны замдекана и лаборантка, которые должны объяснить происхождение обнаруженных у них денег. Идет плановая работа правоохранительных органов, пояснил Зайдин Джамбулатов. В начале июля он сложил свои полномочия.

Зайдин Джамбулатов возглавил вуз, который тогда был еще академией, в 2008 году. Спустя четыре года сельхозакадемии был присвоен статус университета.

Юлия Рыбина, Махачкала