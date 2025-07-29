ДУМ призвал СКР оценить высказывания Дины Рубиной о Газе

Духовное управление мусульман (ДУМ) России обратилось в Совфед, Госдуму, Генпрокуратуру и СКР с просьбой отреагировать на высказывания писательницы Дины Рубиной о ситуации в секторе Газа.

20 июля писательница дала интервью журналисту телеканала «Дождь» (иноагент) Михаилу Козыреву (иноагент). В нем она заявила, что в ситуации с сектором Газа Израиль «имеет право на самозащиту». В частности, он «имеет право растворить в соляной кислоте» население сектора. «Он имеет право расчистить Газу и превратить ее просто в парковку. Вот на что имеет право Израиль. Потому что там нет мирных жителей, нет!» — сказала она. Эти заявления писательницы не вошли в эфир, но господин Козырев (иноагент) позднее выложил их в своих соцсетях.

В ДУМ слова Дины Рубиной назвали «оправданием этнических чисток и безоглядного истребления гражданского населения». «В ХХ веке жертвами подобных взглядов стали десятки миллионов людей, а сама идеология называлась фашизм»,— говорится в заявлении.

Религиозная организация подчеркивает, что в России произведения писательницы печатаются большими тиражами и продаются на крупнейших маркетплейсах. В связи с этим ДУМ РФ просит Минкультуры, Союз писателей России и Российский книжный союз отреагировать на заявления госпожи Рубиной. Кроме того, издательства «Эксмо» и АСТ, а также маркетплейсы и сетевые магазины «Читай-город», «Республика», «Литрес», «Лабиринт» и «Яндекс-Книги» должны отказаться от сотрудничества с госпожой Рубиной и «прекратить продвигать ее творчество», считают в ДУМ РФ.

Мусульманские лидеры уверены, что «человеческие жизни, жизни детей, которые прямо в эти минуты погибают в Газе от бомбежек, от отсутствия медицинской помощи и от голода — ценнее заработков книгоиздателей». «Не может наш народ, победитель фашизма в 1945 году, воспитанный на глубоко гуманистической литературе Толстого, Достоевского, Чехова, выступать спонсором фашиствующих писателей, пропагандистов геноцида и массовых убийств», — убеждены в ДУМ РФ.

Павел Коробов