Верховный суд Британии отклонил апелляцию на снятие санкций с Швидлера

Верховный суд Великобритании отклонил апелляции бизнесмена Евгения Швидлера, оспаривавшего его включение в санкционный список. Аналогичное решение было вынесено судом по апелляции Сергея Науменко, оспаривавшего арест яхты Phi.

«Верховный суд большинством голосов отклоняет апелляцию господина Швидлера и единогласно отклоняет апелляцию Dalston Projects, (владеющей яхтой Phi.— "Ъ")»,— заявила судья Вивьен Роуз (цитата по ТАСС).

Евгений Швидлер родился в Уфе, в 1991 году эмигрировал в США. Является гражданином США и Великобритании. В 2001 году вместе с Романом Абрамовичем основал инвесткомпанию Millhouse. В 2010-м господин Швидлер входил в рейтинг Forbes, его состояние оценивали в $1,3 млрд. В марте 2022 года британские власти внесли его в санкционный список в связи с вводом российских войск на Украину. В феврале 2023-го бизнесмен оспорил санкции. Его защита утверждала, что в Великобритании допустили «значительные ошибки» в оценке отношений бизнесмена с господином Абрамовичем. В том же году иск с требованиям снять ограничительные меры был отклонен.