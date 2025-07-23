Экс-глава военного представительства Болгарев осужден на 8,5 года за взятку

Бывший начальник военного представительства Сергей Болгарев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он приговорен к 8,5 года заключения, сообщила пресс-служба СКР.

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Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Суд также взыскал с осужденного в собственность государства за счет имущества, арестованного следователями, незаконно полученный доход на сумму свыше 14 млн руб.

По версии следствия, в 2017–2023 годы Минобороны заключило больше десяти госконтрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Их общая сумма превысила 500 млн руб. В числе привлеченных предприятий был пятигорский завод «Импульс». Его поставки должен был проверять и принимать Болгарев, который, как утверждает обвинение, занимался этим только формально и покровительствовал организации. За свою помощь фигурант получал взятки от гендиректора завода Сергея Кузьменко, тот также был арестован.