ГАТИ выдала ордера для проведения ремонта Невского проспекта на месяц с 3 августа

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и СПб ГБУ «Мостотрест» получили ордера для ремонта дорожного полотна Невского проспекта и покрытий мостов в створе главной городской магистрали от Адмиралтейского проезда до площади Восстания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в ГАТИ, ордера действительны с 3 августа по 3 сентября. Однако это не означает одномоментного введения ограничений движения на Невском проспекте — работы там пройдут этапами. В настоящий момент заказчиками работ разрабатывается наиболее оптимальная схема организации движения, уточнили в инспекции.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Смольный объявил конкурс по поиску подрядчика на проведения дорожного ремонта на Невском проспекте. На эти цели городские власти выделили 461 млн рублей.

Андрей Цедрик