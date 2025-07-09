Смольный потратит более 460 млн рублей на обновление асфальта на Невском

На ремонт дороги на Невском проспекте потратят 461 млн рублей. В Санкт-Петербурге ищут подрядчика для проведения работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Соответствующую закупку опубликовали 9 июля. Заказчик в лице ГКУ «Дирекция транспортного строительства» ожидает, что исполнитель восстановит дорогу до 28 октября текущего года. Средства выделены из федерального бюджета.

Подрядчику предстоит осуществить ремонт конструктивных элементов объектов улично-дорожной сети, привести в нормальное состояние люки смотровых колодцев подземных коммуникаций, дождеприемники ливнесточных колодцев. Исполнитель должен положить новое дорожное покрытие и нанести разметку.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дорогу на Невском проспекте отремонтируют на участке от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания.

Татьяна Титаева